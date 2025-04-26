Национальный банк в течение недели, с 21 по 25 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $0,80 млн и продал $618,90 млн. Чистая продажа валюты составила $618,10 млн против $304,40 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке вдвое
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $313,70 млн.
С начала 2025 года НБУ на межбанке:
- купил $34,34 млн;
- продал $10 860,23 млн;
- чистая продажа валюты — $10 825,89 млн.
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Источник: Минфин
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