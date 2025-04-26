За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 947 610 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 апреля: 1 110 российских оккупантов, 8 танков и 118 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 947610 (+1110) человек,
- танков — 10711 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 22320 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 26965 (+70) ед,
- РСЗО — 1372 (+0) ед,
- средства ПВО — 1145 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33897 (+118),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 46051 (+145) ед,
- специальная техника — 3860 (+0).
Источник: Минфин
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