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26 апреля 2025, 9:00 Читати українською

Прогнозы по XRP: «кит» с капиталом в 250 милл долл. прогнозирует рост, а XYZVerse — рост на 65 000%

Инвестор, контролирующий огромное состояние, предвидит значительный рост стоимости XRP в течение следующих двух лет. Есть прогнозы, что к сентябрю 2025 года XRP может достичь впечатляющей цены. Одновременно с этим ожидается необычайный рост XYZVerse, который может привести к резкому увеличению его стоимости. Эти смелые прогнозы привлекают внимание. В этой статье мы подробно рассмотрим эти интригующие возможности.

Инвестор, контролирующий огромное состояние, предвидит значительный рост стоимости XRP в течение следующих двух лет.

Спрос на $XYZ растет по мере приближения его капитализации к отметке в 15 миллионов долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска его цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна подняться до 0,005 доллара. Окончательная цена предпродажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

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Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 10 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному важному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Победители получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники — не просто зрители, они получают вознаграждение за свою преданность в виде токенов XYZ, раздаваемых в рамках аирдропа. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для чемпионской гонки. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше,укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Аирдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

XRP: быстрая и безграничная валюта, которая встряхивает мир криптовалют

XRP — это цифровая валюта, созданная для того, чтобы деньги перемещались так же быстро, как информация. Созданная Джедом Маккалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, она работает без центрального органа управления, что делает транзакции безопасными и необратимыми. XRP не требует банковского счета и позволяет любому быстро и недорого отправлять деньги за границу. Компания Ripple, поддерживающая развитие XRP, получила в подарок 80 миллиардов XRP для улучшения сети и поддержки ее роста. Большая часть этой суммы была помещена на депозит, чтобы выпустить ее в обращение контролируемым образом. Название XRP происходит от «ripple credits» (кредитная волна), что отражает его цель — обеспечить беспрепятственную передачу платежей между различными валютами.

На текущем рынке XRP выделяется своей скоростью и низкими комиссиями за транзакции. Это может сделать его более привлекательным, чем другие криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, которые часто имеют более высокие комиссии и более медленные транзакции. По мере того как мир движется к более быстрым и эффективным платежным системам, технология XRP позволяет ему удовлетворить эти потребности. С ростом интереса к трансграничным платежам и децентрализованным финансам, XRP может быть готов к значительному росту. Его устойчивость к цензуре и подделке добавляет ему привлекательности, делая его интересным вариантом для тех, кто интересуется рынком криптовалют.

Заключение

XRP ждет значительный рост к сентябрю 2025 года, а XYZVerse (XYZ) объединяет спортивных фанатов в мемкойне, стремящейся к беспрецедентному росту.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

Источник: Минфин
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