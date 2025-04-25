Калифорния поднялась на четвертое место в мировой экономике

Калифорния официально опередила Японию и стала четвертой по величине экономикой мира согласно недавно обнародованным данным Международного валютного фонда (МВФ) и Бюро экономического анализа США (BEA). Об этом сообщил офис губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

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Номинальный ВВП Калифорнии достиг $4,1 трлн, превысив $4,02 трлн в Японии, уступив в мировом рейтинге только США, Китай и Германию.

Отмечается, что экономика Калифорнии растет быстрее трех ведущих экономики мира. В 2024 году темпы роста Калифорнии на 6% опередили три крупнейших экономики: США (5,3%), Китай (2,6%) и Германию (2,9%).

Успех Калифорнии долгосрочный — экономика штата значительно выросла за последние четыре года, со средним ростом номинального ВВП на 7,5% с 2021 по 2024 год.

По предварительным данным, Индия, по прогнозам, превзойдет Калифорнию к 2026 году.

Калифорния — третий по размеру и самый густонаселенный штат США с примерно 40 миллионами жителей. По итогам 2024 года штат обеспечил 14% общего ВВП Соединенных Штатов, что стало возможным благодаря мощной технологической индустрии в Кремниевой долине, а также активности в сфере недвижимости и финансов.