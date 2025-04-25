Около 60 шведских компаний работают в Украине — министр торговли Швеции

В настоящее время в Украине работают около 60 шведских компаний. При этом Стокгольм активно поддерживает привлечение новых инвесторов и предпринимателей на украинском рынке. Об этом заявил министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса журналистам в Киеве, сообщает Укринформ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«В Украине сейчас активно трудятся около 60 шведских компаний. Хорошо, что почти ни одна из них не пошла после полномасштабного вторжения. Плохо то, что мы не видим притока новых. Но мы хотим, чтобы больше шведских компаний покупали в Украине, инвестировали, начинали свою деятельность, строили здесь офисы», — сказал министр.

По его словам, правительство Швеции работает над упрощением доступа шведского бизнеса к украинскому рынку — в частности, оно открыло торговый офис, занимающийся вопросами страхования, закупок и визовой поддержки.

«Также мы лишь несколько недель назад усовершенствовали нашу систему экспортного кредитования, чтобы максимально снизить риски ведения бизнеса с украинскими партнерами», — отметил Дуса.