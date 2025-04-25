К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и на 14 копеек продаже.
Курс валют на вечер 25 апреля: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 25 апреля
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Закрытие 25 апреля
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Изменения
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41,70/41,73
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41,80/41,83
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10/10
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47,31/47,34
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47,47/47,48
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16/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,95 грн. Евро покупают за 47,10 грн, а продают за 47,82 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 47,50−47,70 грн.
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Источник: Минфин
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