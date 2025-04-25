В прошлом году потери от криптомошенничества в США превысили $9 миллиардов

В 2024 году власти США зафиксировали почти 150 тысяч обращений по мошенничеству в сфере криптовалют с общими потерями на сумму около $9,3 млрд. Об этом говорится в отчете Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления (IC3) при ФБР.

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Всего в 2024 году было зарегистрировано 859 532 случая, связанных с мошенничеством, вымогательством и воровством данных. Подтвержденные финансовые потери составили $16,6 млрд — это на 33% больше по сравнению с 2023 годом.

В сфере криптовалют ущерб вырос еще существенно — на 66%. Чаще всего жертвами мошенников становились люди от 60 лет, отмечается в отчете.

Как следует из графика ниже, объемы финансовых потерь от подобных инцидентов в США начали резко расти с 2021 года, демонстрируя стабильную тенденцию к ухудшению ситуации.

Наибольшее количество обращений касается криптовалютных пирамид и случаев вымогательства — соответственно 41 557 и 54 936. Объем потерь по этим видам мошенничества вырос по сравнению с 2023 годом на 9% и 47% соответственно.