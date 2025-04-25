С начала 2025 года на треть (30%) увеличился объем возмещения НДС по сравнению с прошлым годом — до 42,4 млрд грн. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время международного форума «Industrial Evolution.
Возмещение НДС в первом квартале 2025 года выросло на треть
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По словам Кравченко, благодаря каждому налогоплательщику обеспечено перевыполнение плана поступлений за первый квартал на 36 млрд грн.
Он отметил, что с начала года уже почти вдвое сократилось количество заблокированных налоговых накладных — до 0,37%. Кроме того, на 11,4 тысячи уменьшилось количество предприятий, попавших в рисковые.
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Источник: Минфин
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