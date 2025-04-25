Пошлины Трампа будут иметь меньшее влияние на Украину, чем потеря торговых льгот от ЕС — Нацбанк

Прямое влияние новых пошлин США на экономику Украины будет незначительным из-за малого объема экспорта в США, а косвенный эффект из-за замедления в странах-партнерах может быть ощутимее. Об этом говорится в Инфляционном отчете за апрель 2025 года, обнародованном НБУ .

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«В начале апреля США резко повысили пошлины для большого количества торговых партнеров, однако дифференцированно, поэтому Украина оказалась в лагере едва ли не менее пострадавших государств», — отмечает Национальный банк.

Регулятор объясняет, что установление США самой низкой ставки пошлины для Украины на уровне 10% связано с положительным сальдо в двусторонней торговле между странами.

Ожидается, что прямое негативное влияние новых пошлин на экономику Украины будет минимальным. В то же время, отдельные экспортеры могут переориентировать поставки или извлечь выгоду на рынке США на фоне роста барьеров для других стран.

Объемы украинского экспорта в США в 2024 году составили всего 2,2% ($0,9 млрд) от общего экспорта товаров. Его основу формируют чугун (42% экспорта в США), трубы (13%) и отдельные продовольственные товары (15,8%, больше всего — масло, мед и соки).

По оценкам НБУ, экспорт продукции металлургии не претерпевает критических изменений из-за относительно высокой доли импорта чугуна в потреблении его США (около 20% в 2023 году).

Также предыдущий опыт показывает, что даже при наличии антидемпинговых пошлин со стороны США экспорт трубной продукции сохраняется.

Учитывая низкую эластичность продовольственных товаров по цене, популярность этой продукции на других рынках и новые возможности для экспортеров вследствие закрытия рынков для американской продукции, ожидаются успешная переориентация на другие рынки и минимальные потери для экспортеров.

Косвенное влияние тарифных войн будет более ощутимым из-за ожидаемого замедления экономического роста в странах-торговых партнерах, в частности в Еврозоне и ЦВЕ, что снизит внешний спрос.

Это в свою очередь стало причиной снижения прогноза ВВП Украины на 2025 год до 3,1%. Однако НБУ прогнозирует, что замедление будет временным, и экономический рост возобновится в 2026—2027 годах.

НБУ базирует свои оценки ограниченного влияния тарифных войн на структурные особенности экономики Украины, такие как значительная доля агроэкспорта и зависимость от импорта энергоносителей. В частности, спрос на агропродукцию менее чувствителен к глобальным колебаниям, а снижение цен на нефть может снизить затраты.

Прогноз Нацбанка также не подразумевает существенного влияния тарифных войн на инфляционные процессы в Украине.

Оценки НБУ относительно долгосрочных рисков включают ускорение деглобализационных процессов и рост геополитической поляризации в мире, хотя эти процессы уже имели место в предыдущие годы, но развивались гораздо медленнее.

Относительно последствий для монетарной политики НБУ отмечает, что в условиях роста неопределенности и нестабильности на финансовых рынках он будет продолжать придерживаться принципов гибкого инфляционного таргетирования для сохранения доверия к своей политике и поддержания макрофинансовой стабильности.

«В случае обострения торговых конфликтов и развертывания валютных войн в мире НБУ также будет готов обеспечить надлежащую курсовую гибкость во избежание накопления значительных внешнеэкономических дисбалансов», — говорится в отчете.