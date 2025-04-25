Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сделала еще один шаг к разрешению ситуации с заблокированными активами компании «Фридом Финанс Украина» — одобрила доработанный порядок проверки и согласования списка клиентов, не подпадающих под санкции. Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.
НКЦБФР сделала еще один шаг для решения проблемы заблокированных активов «Фридом финанс»
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По его словам, это важный этап, открывающий путь к возобновлению доступа к средствам компании «Фридом финанс» и началу расчетов.
«Документ уже прошел публичное обсуждение с профильным Комитетом и доработан с учетом всех замечаний. Наши специалисты учли практически все предложения и усовершенствовали перечень критериев, по которым будет проходить проверка клиентов», — отметил Магомедов.
Следующие шаги — согласование документа в СБУ и государственная регистрация.
«Двигаемся четко по графику. Постоянно на связи с клиентами — и надеюсь, что летом сможем успешно поставить точку в этой истории», — добавил глава НКЦБФР.
Напомним
Ранее Магомедов предполагал, что первые выплаты клиентам компании «Фридом Финанс Украина», чьи активы были заморожены в октябре 2022 года из-за санкций, могут начаться летом 2025 года.
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