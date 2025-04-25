Самым популярным автомобилем в Европе в марте 2025 стал хэтчбек Peugeot 208. Об этом свидетельствуют данные JATO Dynamics, сообщает Укравтопром.
Какие новые авто больше всего покупают в Европе: свежий рейтинг
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Европейские продажи Peugeot 208 достигли 25 241 ед., что на 7% больше, чем в марте прошлого года.
Самые популярные авто
ТОП-10 новых авто в европейских продажах в марте 2025 года:
- Peugeot 208 — 25241 ед. (+7%);
- Dacia Sandero — 24577 ед. (-6%);
- Renault Clio — 23062 ед. (-3%);
- Nissan Qashqai — 22826 ед. (-9%);
- Volkswagen Golf — 21553 ед. (-17%);
- Volkswagen T-Roc — 21292 ед. (+2%);
- Opel/Vauxhall Corsa -20143 ед. (+8%);
- Peugeot 2008 — 19837 ед. (+9%);
- Volkswagen Tiguan — 19591 ед. (+42%);
- Ford Puma — 19269 ед. (+1%).
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Источник: Минфин
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