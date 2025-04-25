Какие новые авто больше всего покупают в Европе: свежий рейтинг

Самым популярным автомобилем в Европе в марте 2025 стал хэтчбек Peugeot 208. Об этом свидетельствуют данные JATO Dynamics, сообщает Укравтопром.

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Европейские продажи Peugeot 208 достигли 25 241 ед., что на 7% больше, чем в марте прошлого года.

Самые популярные авто

ТОП-10 новых авто в европейских продажах в марте 2025 года:

Peugeot 208 — 25241 ед. (+7%);

Dacia Sandero — 24577 ед. (-6%);

Renault Clio — 23062 ед. (-3%);

Nissan Qashqai — 22826 ед. (-9%);

Volkswagen Golf — 21553 ед. (-17%);

Volkswagen T-Roc — 21292 ед. (+2%);

Opel/Vauxhall Corsa -20143 ед. (+8%);

Peugeot 2008 — 19837 ед. (+9%);

Volkswagen Tiguan — 19591 ед. (+42%);

Ford Puma — 19269 ед. (+1%).

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