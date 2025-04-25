Биткоин вырос на 9% за неделю: лучшие криптовалюты для покупки в 2025 году

Лучшие криптовалюты для покупки в 2025 году демонстрируют рост: Биткоин перешагнул отметку в $90,000, альткоины, например Solana, поддерживают бычий тренд. Рынок начал восстановление после затяжной коррекции. Катализатором стали ослабление доллара, приток средств в Bitcoin -ETF и смягчение торговых тарифов США. По данным CoinMarketCap, общая капитализация рынка выросла на 5% до $2.59 трлн, а поисковые запросы «как купить криптовалюту» вошли в топ Google Trends. На момент написания статьи цена Биткоина составляет $92,169, максимумом на этой неделе пока остается отметка в $93,000. Открытый интерес по опционам тоже бьет рекорды. По информации Cointelegraph, показатель составил $30.7 млрд. Альткоины не отстают: Solana и Ethereum выросли на 9%, Dogecoin прибавил 10%, а Pepe — 15%. Рассмотрим три перспективные криптовалюты для инвестиций прямо сейчас: Solaxy ($SOLX), BTC Bull Token ($BTCBULL) и Meme Index ($MEME). Активы выделяются на рынке благодаря технологическим инновациям, институциональной поддержке и ажиотажу сообщества.

Лучшие криптовалюты 2025: Solaxy ($SOLX) — звезда экосистемы Solana

Solaxy ($SOLX) стремительно набирает популярность как первая Layer-2 платформа для Solana, решающая проблемы перегруженности сети и высоких комиссий. Интерес пользователей к сети Solana и DeFi восстанавливается, что усилило популярность $SOLX. Кроме того, новый мемкоин предлагает пользователям кросс-чейн совместимость с Ethereum, а значит, обеспечивает ликвидность для разработчиков децентрализованных приложений.

Проект продолжает успешный пресейл. Сборы превысили $31 млн. На момент публикации статьи стоимость мемкоина составляет $0,001704. Каждый новый этап предварительной продажи начинается с роста стоимости актива. Внушительные сборы подчеркивают доверие инвесторов, а стейкинг с высоким APY до 129% привлекает к проекту долгосрочных держателей.

Эксперты считают, что возможный запуск ETF на базе Solana в Канаде усилит популярность блокчейна, и прогнозируют рост $SOLX до $0,10 уже в 2025 году.

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Мемкоины с потенциалом роста в 2025: BTC Bull Token ($BTCBULL)

BTC Bull Token ($BTCBULL) — мемкоин, который привязан к бычьему тренду Биткоина. Участники проекта будут получать гарантированное вознаграждение в виде BTC при достижении первой криптовалютой определенных ценовых уровней. Эйрдропы запланированы на отметках в $150 000 и $200 000. Проект прошел полные аудиты компаний Coinsult и SolidProof, что подтверждает его безопасность.

Токен $BTCBULL доступен инвесторам на предварительной продаже. На момент подготовки материала его стоимость составляет $0,002475. Общие сборы пресейла превышают $4,9 млн.

Аналитики предсказывают Биткоину рост в диапозоне $100 000 — $132 000 к концу года, что делает $BTCBULL перспективным выбором с потенциалом 20 — 50x роста.

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Перспективные альткоины 2025: Meme Index ($MEME)

Meme Index ($MEME) — мемкоин, который привлекает инвесторов возможностью диверсифицировать портфель с помощью мемкоинов. Популярность мемных криптовалют растет вместе с рынком, а их низкая стоимость делает их доступными даже начинающим инвесторам. Проект Meme Index объединяет топовые мемкоины в индексы, снижая общую волатильность портфеля. Пользователю доступно четыре инвестиционные корзины на базе мем-монет с разным уровнем риска и доходности. Активное сообщество пользователей Meme Index в Telegram и X усиливают его вирусность.

Проект завершил пресейл и собрал более $4 млн ранних инвестиций. Финальная стоимость токена на предпродаже составила $0,0166883. Сейчас криптовалюта готовится к листингу. Аналитики прогнозируют, что на фоне ажиотажа вокруг мемкоинов, таких как Shiba Inu, $MEME может вырасти на 30−50% после выхода на широкий рынок, особенно с учетом институционального интереса.

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Почему сейчас время покупать

Ослабление доллара и изменения риторики Дональда Трампа относительно торговых тарифов снижают давление на рисковые активы. Приток в Bitcoin-ETF возвращают ликвидность на криптовалютный рынок. Отрасль начала восстановление, и инвесторам стоит рассмотреть перспективные проекты Solaxy ($SOLX), BTC Bull Token ($BTCBULL) и Meme Index ($MEME) для диверсификации портфеля с минимальными затратами. Для безопасных инвестиций стоит использовать крупные биржи, такие как Binance или Coinbase, и надежные криптовалютные кошельки, например Best Wallet.