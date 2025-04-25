Курс валют на 25 апреля: евро в банках подешевел на 15 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и снизился на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,95 грн. Евро покупают за 47,05 грн, а продают за 47,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,37−41,46, евро — 47,35−47,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,70−41,73 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,31−47,34 грн/евро.

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