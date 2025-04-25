За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 946 500 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 апреля: 1 170 российских оккупантов, 48 ракет и 119 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 946500 (+1170) человек,
- танков — 10703 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 22315 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 26895 (+72) ед,
- РСЗО — 1372 (+3) ед,
- средства ПВО — 1144 (+3) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33779 (+119),
- крылатые ракеты — 3196 (+48),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 45906 (+151) ед,
- специальная техника — 3860 (+0).
Источник: Минфин
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