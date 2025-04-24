Дональд Трамп продолжает делать почти ежедневно громкие заявления, пугающие инвесторов и угрожающие глобальным переделом всей мировой финансовой системы, которая многие десятилетия держалась именно на господстве доллара США.
Геополитические изменения Трампа ударят по гривне. Прогноз курса валют с 24 по 30 апреля (видео)
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Недавние «наезды» Трампа на главу Федрезерва США Джерома Пауэлла с откровенными намеками по желанию его убрать с этой должности привели к очередному обвалу рынков.
Финансовый аналитик Алексей Козырев дал прогноз, каким будет курс доллара и евро в период с 24 по 30 апреля.
Источник: Минфин
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