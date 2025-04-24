К закрытию межбанка курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 24 апреля: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 24 апреля
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Закрытие 24 апреля
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Изменения
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41,76/41,79
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41,70/41,73
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6/6
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47,41/47,43
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47,44/47,46
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3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,97 грн. Евро покупают за 47,20 грн, а продают за 47,92 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,35−41,45, евро — 47,46−47,70 грн.
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Источник: Минфин
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