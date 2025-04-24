Всемирный банк мобилизовал для Украины $51 млрд. $30,7 млрд — безвозвратные гранты

В целом, с начала полномасштабного вторжения Всемирный банк мобилизовал для Украины $51 млрд финансовой помощи. Из них $30,7 млрд — это безвозвратные гранты. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Реализацию совместных проектов, начало новых инициатив и привлечение финансирования в следующем году обсудили премьер-министр Денис Шмыгаль и управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде. Встреча прошла в Вашингтоне.

Глава украинского правительства отметил, что благодаря Целевому фонду поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF), созданному Всемирным банком, уже мобилизовано почти $2 млрд для реализации важных проектов в сферах транспортной инфраструктуры (RELINC), энергетики (Re-Power), здравоохранения (Heal Ukraine), здравоохранения (Heal Ukraine).

Кроме того, по словам Шмыгаля, начата реализация совместных с Всемирным банком проектов, направленных на продолжение реформ в финансовой сфере (SURGE), образовании (LEARN), здравоохранении (THRIVE) и развитии частного сектора (RISE).

Он также сообщил, что 4 апреля стартовала новая инициатива (DRIVE), ориентированная на минимизацию негативного влияния от поврежденной или разрушенной транспортной инфраструктуры.