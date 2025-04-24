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24 апреля 2025, 16:32 Читати українською

Украина и Чехия разоблачили хакеров, грабивших банковские счета и криптокошельки в ЕС и США

Правоохранители Украины и Чехии разоблачили хакеров, которые обворовывали банковские счета и криптокошельки граждан ЕС и США. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители Украины и Чехии разоблачили хакеров, которые обворовывали банковские счета и криптокошельки граждан ЕС и США.
Фото: СБУ

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Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Нацполицией и при содействии правоохранительных органов Чешской Республики провели масштабную спецоперацию по нейтрализации международной хакерской группировки.

На территории Украины и ЕС разоблачены два организатора (разработчика) и основные участники этой группы.

Фигуранты угоняли персональные данные и грабили банковские счета и криптокошельки граждан Евросоюза и США. Причем делали это с помощью собственноручно разработанного вредоносного программного обеспечения.

Как установило расследование, злоумышленники делали фишинговые рассылки электронных писем с «вшитым» в них вредоносным программным обеспечением, чтобы получить доступ к компьютерам своих жертв.

После «взлома» они угоняли личные данные пользователей, хранившиеся на компьютерах жертв, с помощью которых угоняли средства с электронных счетов и кошельков виртуальных активов пострадавших.

В ходе расследования было также установлено, что фигуранты продавали собственные программы на форумах хакерского толка, в том числе группировкам, подконтрольным российским спецслужбам.

При обысках в помещениях фигурантов на территории Украины и ЕС изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, криптокошельки и флэш-накопители с поличным.

Все участники сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 361−1 Уголовного кодекса Украины (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки. Злоумышленникам грозят реальные сроки тюремного заключения.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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