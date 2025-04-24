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24 апреля 2025, 16:10 Читати українською

UBS снова снижает прогноз по доллару

Подразделение UBS Group AG во второй раз за два месяца снизило прогноз по доллару, объясняя это тем, что курс американской валюты зависит от исхода торгового конфликта между США и Китаем. Об этом пишет bloomberg.

Подразделение UBS Group AG во второй раз за два месяца снизило прогноз по доллару, объясняя это тем, что курс американской валюты зависит от исхода торгового конфликта между США и Китаем.
Фото: depositphotos

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Детали

Эксперты инвестиционного банка UBS, в числе которых Шахаб Джалинус, Альвизе Марино и Василий Серебряков, заявили, что последствия тарифной политики президента Дональда Трампа для потоков капитала в США оказались более серьезными, чем ожидалось.

В марте аналитики банка стали негативно оценивать перспективы доллара как мировой резервной валюты, а теперь они усилили свои опасения относительно других валют-убежищ, таких как евро и иена.

«Сейчас рынок сосредоточен на ущербе, который понесут сами США от агрессивных тарифов, даже больше, чем страны, которые продают товары в США», — сказал Джалинус в интервью. «Поэтому доллар на данный момент превратился из безопасного актива в рискованный».

Эксперты UBS прогнозируют, что к концу года курс евро составит 1,23 доллара за один евро, что выше примерно 1,13 доллара в среду. Курс иены за доллар в этот период, по их мнению, составит 130 иен с текущего уровня около 143 иен.

Индекс Bloomberg Dollar Spot упал примерно на 6% с начала года, достигнув самого низкого уровня с декабря 2023 года в начале этой недели после того, как Трамп пригрозил уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, поставив под сомнение независимость центрального банка. Торговая политика США усилила риски рецессии, спровоцировав торговлю «продай Америку».

Долларовый индикатор вырос на 0,4% в среду после сообщений о смягчении пошлин США для Китая, а Трамп снизил риторику в отношении Пауэлла, заявив, что не намерен увольнять председателя центрального банка. Австралийский доллар вырос на 1,1%, в то время как иена и швейцарский франк показали худшие результаты в группе 10.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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