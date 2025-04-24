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24 апреля 2025, 15:44 Читати українською

Прием заявок на гранты на сады и теплицы приостановлен — нет денег

Министерство аграрной политики и продовольствия приостанавливает прием заявлений на гранты на развитие садов и теплиц из-за нехватки средств. Об этом сообщает прессслужба Минагрополитики.

Министерство аграрной политики и продовольствия приостанавливает прием заявлений на гранты на развитие садов и теплиц из-за нехватки средств.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Сейчас средства, которые были предусмотрены в государственном бюджете на гранты на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства, закончились. В связи с этим и на выполнение постановления КМУ № 469 Минагрополитики приостанавливает прием заявлений в поддержку по программе», — говорится в сообщении.

В отраслевом министерстве отметили, что гранты, решение о предоставлении которых принято в 2025 году, будут профинансированы в полном объеме до конца года.

О возобновлении приема заявлений на получение грантов будет сообщено дополнительно на официальной странице Минагрополитики.

Напомним

С начала действия правительственной программы єРабота уже выплачено более 1,35 млрд грн грантовой помощи 268 сельхозпроизводителям на развитие садоводства и теплиц. Только в этом году грантовую поддержку получили 38 аграрных хозяйств на сумму 167,7 млн грн.

Правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн. гривен.

В августе 2024 г. правительство расширило условия предоставления грантов для развития виноградарства и садоводства.

Финансирование агропроизводителей по правительственной программе «єРобота» в течение 2024−2025 годов происходит благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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