Следующая фабрика криптомиллионеров? Не пропустите эти 3 токена по цене менее $0,1

В обширном мире криптовалют некоторые недорогие токены становятся потенциальными разрушителями. Три таких цифровых актива стоимостью менее десяти центов привлекают внимание своим потенциалом роста. Эти доступные монеты могут предложить значительную прибыль, открывая возможности, которые могут превратить ранних последователей в следующие истории успеха в криптовалютной сфере.

XYZVerse задает новый тренд, может ли это быть следующей монетой-мемом 50X?

Шумиха вокруг XYZVerse реальна. Она собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ по значительно сниженной цене, намного ниже ожидаемой цены листинга.

Бычьи настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлена на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало бычий настрой в отношении этой монеты: 95 % проголосовавших ожидают роста $XYZ.

На XYZ также обратили внимание авторитетные криптовалютные авторитеты. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «лунной возможностью».

Больше, чем просто монета-мем

В отличие от большинства монет-мемов, которые следуют за трендами без особого смысла, XYZVerse задает новый тренд. Она объединяет высокоэнергетический мир спорта с вирусной природой культуры мемов. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и ранние покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, может быть ниже их будущей стоимости.

Сейчас XYZVerse все еще находится на стадии предпродажи, но спрос на нее высок. Цена уже выросла с 0,0001 доллара на первой стадии до 0,003333 доллара на 12-й стадии, при этом уже собрано более 70 % от 15 миллионов долларов. Инвесторы, пришедшие раньше, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в $0,1 эти цифры заставляют людей обратить на себя внимание.

Еще есть время принять участие до окончания предпродажи

Помимо шумихи, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. Доля ликвидности в 15 % выделена для создания прочного фундамента рынка. Для поощрения сообщества с помощью эфира и бонусов команда выделила 10 % от общего объема предложения. Кроме того, большой кусок в 17,13 % предназначен для дефляционных ожогов, которые могут сократить предложение и стимулировать спрос на $XYZ со временем.

Проект, управляемый сообществом, с большими планами

Отличительной чертой XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Недавно команда запустила программу Ambassador Program, которая дает пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с крупными спортивными знаменитостями, чтобы помочь повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной спортивной книгой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse к расширению своих возможностей. Это большой шаг, который дает сообществу то, что действительно можно использовать.

В рамках сделки владельцы $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за то, что вы являетесь частью экосистемы.

Объединяя традиционных спортивных болельщиков и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто иное — нечто, имеющее развлекательную ценность и реальную вовлеченность.

Может ли XYZVerse стать следующей большой монетой-мемом?

Быстро растущая предпродажа, сильное сообщество и амбициозная дорожная карта — все это говорит о том, что XYZVerse — проект с серьезным потенциалом. Хотя криптовалютный рынок всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность для раннего участия в чем-то большом. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к проекту.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности лунного исследования

Terra Classic (LUNC): Новая глава в стабильности цифровой валюты

Terra Classic (LUNC) — это цифровая монета, призванная сделать глобальные платежи более быстрыми и стабильными. Она работает за счет привязки своей стоимости к традиционным валютам, таким как доллар США и южнокорейская вона. Эта связь помогает поддерживать стабильную цену, что отличает ее от многих других криптовалют, которые часто быстро меняют стоимость. Терра была запущена в 2018 году, а в 2019 году появилась ее основная сеть. В мае 2022 года оригинальная сеть Terra была переименована в Terra Classic после ряда крупных обновлений, а ее монета стала LUNA Classic (LUNC).

На современном рынке, где цены на криптовалюту могут резко расти и падать, Terra Classic выделяется своей стабильностью. Сочетая широкое использование традиционных денег со скоростью и низкой стоимостью цифровых транзакций, она предлагает уникальный вариант для пользователей по всему миру. Хотя другие монеты также стремятся к стабильности, подход Terra Classic к использованию фиатных стабильных монет выделяет ее на фоне других. Поскольку криптовалютный рынок продолжает развиваться, Terra Classic может сыграть важную роль в повышении надежности и доступности цифровых платежей.

Kaspa: криптовалюта, определяющая скорость с помощью технологии BlockDAG

Представьте себе криптовалюту, которая обрабатывает транзакции быстрее, чем вы успеваете моргнуть. Kaspa делает это реальностью. Вместо того чтобы следовать традиционным блокчейнам, Kaspa использует технологию под названием BlockDAG. Это означает, что она не отбрасывает блоки, созданные в одно и то же время, а позволяет им работать вместе. В результате сеть может обрабатывать множество блоков каждую секунду. Сейчас она обрабатывает один блок в секунду, но надеется довести этот показатель до десяти или даже ста в секунду.

Инновационный подход Kaspa может изменить мир криптовалют. Благодаря быстрым транзакциям и умным технологиям она выделяется на переполненном рынке. Такие функции, как обрезка данных и поддержка будущих обновлений, делают ее гибкой и готовой к росту. В то время как другие монеты борются с медленными скоростями и перегруженностью, Kaspa предлагает свежее решение. На сегодняшнем рынке, где эффективность является ключевым фактором, Kaspa показывает себя как перспективная криптовалюта.

Заключение

LUNC и KAS — перспективные токены стоимостью менее 0,1 доллара, но XYZVerse (XYZ) выделяется тем, что объединяет спортивных фанатов в мемкоин, нацеленный на массовый рост и успех на основе сообщества.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

https://xyzverse.io