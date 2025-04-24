Украина и США начали подготовку к созданию зоны свободной торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с Министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне 23 апреля договорились начать работу над зоной свободной торговли. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Основной темой разговора стало экономическое сотрудничество между государствами, а также вопросы финансовой помощи нашему государству на следующий год.

«Правительство Украины, без сомнения, поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как это предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Стороны обсудили важные моменты будущего документа. Премьер-министр подчеркнул, что согласно украинскому законодательству соглашение должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.