Ощадбанк добился ареста российских активов во Франции на 87 миллионов евро из-за потерь в Крыму

Государственный Ощадбанк зарегистрировал арест на активы россии во Франции на 87 млн евро как часть компенсации за потерянные крымские активы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Ощадбанк зарегистрировал арест на активы России во Франции на сумму около 87 млн евро — подтверждение этому поступило в банк 23 апреля. Согласно французскому законодательству, Ощадбанк как первый заявитель имеет приоритетное право на удовлетворение своих требований из арестованного имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция признала решение Арбитражного трибунала от 2018 года по иску Сбербанка в российскую федерацию на сумму свыше $1,11 млрд, что касалось компенсации убытков, понесенных банком вследствие незаконной экспроприации россией активов Сбербанка в оккупированном Крыму.

«Несмотря на успешный прогресс в возмещении ущерба во Франции, мы и дальше всеми доступными законными способами будем продолжать наши действия по выполнению арбитражного решения по российским активам. Кроме того, мы тщательно фиксируем все убытки, причиненные банку после 2022 года — они станут базой для дальнейших исков против страна-агрессора», — прокомментировал Арсен Милютин, заместитель председателя правления Ощадбанка.