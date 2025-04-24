Государственный Ощадбанк зарегистрировал арест на активы россии во Франции на 87 млн евро как часть компенсации за потерянные крымские активы. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ощадбанк добился ареста российских активов во Франции на 87 миллионов евро из-за потерь в Крыму
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«Ощадбанк зарегистрировал арест на активы России во Франции на сумму около 87 млн евро — подтверждение этому поступило в банк 23 апреля. Согласно французскому законодательству, Ощадбанк как первый заявитель имеет приоритетное право на удовлетворение своих требований из арестованного имущества», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Франция признала решение Арбитражного трибунала от 2018 года по иску Сбербанка в российскую федерацию на сумму свыше $1,11 млрд, что касалось компенсации убытков, понесенных банком вследствие незаконной экспроприации россией активов Сбербанка в оккупированном Крыму.
«Несмотря на успешный прогресс в возмещении ущерба во Франции, мы и дальше всеми доступными законными способами будем продолжать наши действия по выполнению арбитражного решения по российским активам. Кроме того, мы тщательно фиксируем все убытки, причиненные банку после 2022 года — они станут базой для дальнейших исков против страна-агрессора», — прокомментировал Арсен Милютин, заместитель председателя правления Ощадбанка.
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