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24 апреля 2025, 12:10 Читати українською

Акции Европы резко выросли, подъем DAX превысил 3%

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили активным ростом торги среду на фоне общего восстановления аппетита к риску в связи с изменением тона заявлений Вашингтона в отношении пошлин на китайские товары.

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Рост индекса

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в среду поднялся на 1,78% и составил 516,77 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,9%, германский DAX — 3,14%, французский CAC 40 — 2,13%, итальянский FTSE MIB — 1,42%, испанский IBEX 35 — 1,52%.

Президент США Дональд Трамп накануне признал, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином.

Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, заявил, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет.

«Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго», — приводит Associated Press выдержки из речи Бессента на закрытом мероприятии для JPMorgan Chase. Бессент отметил, что переговоры с Китаем будут нелегкими и официально еще не стартовали.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти США рассматривают возможность снижения пошлин на китайский импорт до 50−65%.

Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в апреле уменьшился до 50,1 пункта с мартовских 50,9 пункта. Несмотря на снижение, показатель, рассчитываемый HCOB и S&P Global, остался выше 50 пунктов четвертый месяц подряд. Значение индекса выше этой отметки говорит о росте экономической активности.

Промышленный PMI в еврозоне увеличился до максимальных за 27 месяцев 48,7 пункта с 48,6 пункта в марте, индикатор сферы услуг — снизился до 49,7 пункта с 51 пункта.

Сводные PMI в Германии и Франции уменьшились в апреле и находятся ниже 50 пунктов. Британский индикатор упал до 48,2 пункта с мартовских 51,5 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с октября 2023 года.

В числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в среду оказались акции германской SAP SE, подорожавшие на 10,6%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями увеличил операционную прибыль в первом квартале в 1,6 раза, что превзошло консенсус-прогноз аналитиков. Квартальная выручка SAP оказалась чуть слабее ожиданий.

Уверенный подъем также продемонстрировали бумаги французского производителя лабораторного оборудования Eurofins Scientific (+12%), финской промышленной компании Valmet (+11,2%) и британской химкомпании Croda International (+8,2%).

Рыночная стоимость Danone выросла на 0,8%. Выручка компании в минувшем квартале повысилась на 0,8%, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка. Рост сопоставимых продаж, однако, превысил прогнозы.

Цена акций Volvo увеличилась на 0,2%, несмотря на слабую отчетность шведского производителя грузовых автомобилей. Чистая прибыль Volvo в первом квартале упала на 30%, до 9,89 млрд шведских крон ($1,03 млрд), выручка уменьшилась на 7%, до 121,8 млрд крон. В то же время заказы Volvo увеличились на 13% благодаря росту спроса в Европе.

Капитализация Reckitt Benckiser упала на 5,7%. Британский производитель потребительских товаров зафиксировал небольшое снижение выручки в первом квартале, причем результат оказался хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Just Eat Takeaway.com уменьшилась на 0,1%. Нидерландский сервис доставки еды сообщил о сокращении объема заказов в первом квартале на 6%. Компания при этом подтвердила прогноз скорректированной EBITDA на 2025 год.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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