Курс валют на 24 апреля: доллар в банках подорожал на 20 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил в покупке 10 копеек, а в продаже 20 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−42,00 грн. Евро покупают за 47,15 грн., а продают за 48,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,48−41,61, евро — 47,50−47,79 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,76−41,79 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,41−47,43 грн/евро.

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