Опыление пчелами прибавляет до 99% к урожайности

Урожайность товарного подсолнечника зависит от 40% от опыления пчелами, бобовых и трав — на 80%, фруктово-ягодных насаждений — от 80 до 99,9%.

Об этом отмечает владелец хозяйства по селекции и разведению пчел Леонид Егошин, пишет AgroPortal.ua.

При этом в Министерстве аграрной политики и продовольствия детализируют: на абрикосе — это плюс 50−78% к урожайности, на вишне, черешне — 60−70%, на персике, нектарине, смородине — до 70%, на яблоне — 20−60%, на груше — вдвое. Что касается сельхозкультур, то это плюс 40−60% на подсолнечнике, 20−30% — на рапсе, 25−45% — на гречке, 15−35% — на горчице и до 30% — на кориандре.

Выгода очевидна, поэтому и наблюдается постепенное улучшение коммуникации между агропроизводителями и пчеловодами, в том числе и благодаря их саморегулирующимся инициативам, которые вводят внутренние стандарты взаимодействия.

Речь идет прежде всего о неукоснительном выполнении инструкции по применению СЗР и своевременном информировании об их внесении со стороны аграриев и изоляции пчел в ульях или вывозе пасеки в безопасное место на срок, предусмотренный ограничениями при применении конкретных СЗР, — со стороны пчеловодов.

«Впрочем, несмотря на требования действующего законодательства, не все пчеловоды регистрируют свои пасеки, что приводит к конфликтам с аграриями в случае гибели пчел. Также не все аграрии соблюдают регламенты применения СЗР, что в итоге приводит к такому же печальному результату», — добавляет первый заместитель аграрного министра Тарас Высоцкий.

По данным Госпродпотребслужбы, количество погибших пчелосемей в прошлом году составило 1048, в том числе из-за отравления пестицидами — 8, в то время как в 2018 году это количество достигало 12 800, а уже в 2020 году — 473.

«Прежде всего, уровень смертности пчел снизился благодаря ежегодной информационной кампании, направленной на налаживание эффективного взаимодействия аграрий — пчеловод, которую проводит Минагрополитики вместе с Госпродпотребслужбой и ассоциациями», — говорит руководитель агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации Виктор Погорелый.

В этом году перед стартом агропроизводственного сезона Минагрополитики запустило платформу «єБджільництво», которая должна свести количество отравлений к минимуму.

Качественная синхронизация основных участников рынка в этом направлении действительно важна, добавляют в международной технологической компании Syngenta. Компания в Украине активно внедряет программы по защите биоразнообразия, в частности, с фокусом на здоровье пчел и других полезных насекомых, а также проводит обучение для агропроизводителей по ответственному применению средств защиты растений.

«Наш опыт показывает, что тесное сотрудничество между аграриями, пчеловодами и производителями СЗР способствует сохранению природных экосистем, что в свою очередь обеспечивает стабильность урожаев и повышает качество сельскохозяйственной продукции. Мы стремимся к достижению баланса между эффективным сельхозпроизводством и защитой окружающей среды», — отмечает руководитель группы региональных технических экспертов компании «Сингента» Александр Зозуля.