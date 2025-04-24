За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 945 330 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 апреля: 1060 российских оккупантов, 3 танка и 134 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 945330 (+1060) человек,
- танков — 10694 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 22312 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 26823 (+49) ед,
- РСЗО — 1369 (+1) ед,
- средства ПВО — 1141 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33660 (+134),
- крылатые ракеты — 3148 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 45755 (+134) ед,
- специальная техника — 3860 (+0)
Источник: Минфин
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