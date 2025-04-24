Прирост богатства 19 американских семей за год обогнал ВВП Швейцарии

В 2024 году 19 богатейших семей США увеличили свое состояние на $1 трлн, что превышает ВВП Швейцарии и является крупнейшим годовым приростом за все время наблюдений. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование экономиста Калифорнийского университета в Беркли и Парижской школы экономики Габриэля Цукмана.

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Детали

Совокупный капитал этой узкой группы, составляющей всего 0,00001% населения США, достиг $2,6 трлн, что соответствует 1,8% от общего объема богатства всех американских домохозяйств. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 1,2%, а в 1982-м — всего 0,1%, когда к сверхбогатым относились лишь 11 семей.

По оценкам Цукмана, к концу 2024 года общее богатство американских домохозяйств составило около $148 трлн. Из расчета экономиста были исключены дорогостоящие потребительские товары, такие как бытовая техника, а также необеспеченные пенсионные обязательства — это позволило получить более точную оценку активов, находящихся в прямом распоряжении.

Рост состояния самых обеспеченных сопровождался всплеском числа миллиардеров. По оценке частного банка JPMorgan Chase, в 2024 году в США насчитывалось около 2000 миллиардеров — на 45% больше, чем в 2021 году, когда банк начал вести статистику.

Параллельные оценки фирмы Altrata, специализирующейся на данных о благосостоянии, показывают, что в 2023 году число миллиардеров достигло 1050 по сравнению с 975 в 2021-м, а совокупное состояние этой группы приближалось к $4,9 трлн.

Аналитики объясняют этот рост резким ростом фондового рынка в течение двух подряд успешных лет, ставших лучшими для S&P 500 за последние 25 лет. Однако волатильность остается высокой: с развертыванием новой торговой войны, инициированной администрацией Трампа, рынки начали корректироваться, что вновь подчеркнуло уязвимость состояния «супербогатых», у которых большая часть активов сосредоточена в ценных бумагах. Колебания в оценке их капитала могут достигать миллиардов долларов в день.

Финансовая элита

Среди представителей этой финансовой элиты — Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Стивен Шварцман. Их истории и масштабы активов символизируют новую эру концентрации капитала, которая, по наблюдениям исследователей, усиливается не только в США, но и по всему миру, отмечает WSJ.

По данным World Inequality Database, на верхний 1% американцев в 2023 году приходилось 34,8% общего частного капитала в стране. В Великобритании аналогичный показатель составляет 21,3%, во Франции — 27,2%, в Германии — 27,6%. В то же время нижняя половина американских домохозяйств владеет лишь 3% от общего объема благосостояния.

Скорость накопления богатства в США напрямую связана с изначальной стартовой позицией.

По расчетам Стивена Фаззари, экономиста из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, с начала 1990-х годов домохозяйство из топ-0,1% (активы от $46,3 млн) ежегодно прирастало в среднем на $3,4 млн (в пересчёте на доллары 2024 года). Для сравнения: домохозяйства, входящие в остальной сегмент верхнего 1% (активы от $11,2 млн), прирастали в среднем на $450 тыс. в год.

Работы Цукмана и его коллеги Эммануэля Саэза неоднократно упоминались в политических дебатах: в частности, сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен ссылались на их анализ в своих инициативах по повышению налогов для самых богатых, указывает WSJ.