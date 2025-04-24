Норвегия выделяет около $157 млн на восстановление Украины

Норвегия выделяет 2,4 миллиарда норвежских крон (около 157 млн долларов) в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ (URTF), созданный Всемирным банком. Об этом идет речь на сайте правительства Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Помощь Норвегии

Отмечается, что общая сумма норвежской помощи через Фонд URTF уже превысила 9 миллиардов крон (592 миллиона долларов), что составляет более трети всего финансирования фонда.

«Полномасштабное вторжение россии повлекло за собой масштабные разрушения в Украине. Увеличение поддержки Норвегией „Фонда помощи Украине, восстановлению, реконструкции и реформам“ Всемирного банка поможет обеспечить стабильность таких важных услуг, как образование, здравоохранение и энергоснабжение», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

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