Норвегия выделяет 2,4 миллиарда норвежских крон (около 157 млн долларов) в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ (URTF), созданный Всемирным банком. Об этом идет речь на сайте правительства Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.
Норвегия выделяет около $157 млн на восстановление Украины
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Помощь Норвегии
Отмечается, что общая сумма норвежской помощи через Фонд URTF уже превысила 9 миллиардов крон (592 миллиона долларов), что составляет более трети всего финансирования фонда.
«Полномасштабное вторжение россии повлекло за собой масштабные разрушения в Украине. Увеличение поддержки Норвегией „Фонда помощи Украине, восстановлению, реконструкции и реформам“ Всемирного банка поможет обеспечить стабильность таких важных услуг, как образование, здравоохранение и энергоснабжение», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
Читайте: В 2025 году Норвегия предоставит Украине наибольшую военную помощь в своей истории
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии