К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 23 апреля: доллар вырос на межбанке на 16 копеек
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Открытие 23 апреля
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Закрытие 23 апреля
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Изменения
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41,60/41,63
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41,76/41,79
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16 /16
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47,36/47,39
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47,43/47,45
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7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 47,20 грн., а продают за 47,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,63, евро — 47,60−47,90 грн.
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Источник: Минфин
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