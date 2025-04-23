Национальный банк Украины актуализировал приоритетные направления для исследований.
НБУ обновил приоритетные направления для исследований
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Обновленный перечень приоритетов определяет основной фокус исследовательских интересов, актуальных для Национального банка на ближайшую перспективу.
«Качественные экономические исследования всемерно способствуют принятию эффективных и обоснованных решений по политике центрального банка, поэтому Национальный банк активно способствует развитию современного экономического мнения», — говорится в сообщении.
НБУ приглашает также внешних экспертов, исследователей, теоретиков и практиков проводить исследования по приоритетным для Нацбанка направлениям.
Монетарная политика и макроэкономическая стабильность
В условиях высокой неопределенности и внешних шоков, обусловленных полномасштабным вторжением России, большой потребностью для эффективной монетарной политики и обеспечения макроэкономической стабильности является изучение интегрированного подхода политики и использования микса инструментов центрального банка, разработка высокочастотных индикаторов для оперативного принятия решений, проведения сценарного анализа и обеспечения эффективной.
По этому направлению особенно актуальны следующие темы:
- эволюция трансмиссионного механизма монетарной политики;
- углубленное макроэкономическое моделирование и прогнозирование;
- инфляционные ожидания, доверие к центральному банку и эффективная коммуникация;
- взаимодействие фискальной и монетарной политики;
- глобальные экономические циклы и трансмиссия внешних шоков
Финансовая стабильность и развитие кредитования
Банковская система Украины устойчива, ликвидна, хорошо капитализирована и прибыльна, непрерывно выполняет свои функции, поддерживает государство и реальный сектор в условиях войны.
В то же время, для обеспечения финансовой стабильности и развития кредитования в долгосрочной перспективе с учетом возможности актуализации различных рисков и сценариев, а также в рамках евроинтеграционного процесса Украины Национальный банк поощряет исследования по следующим вопросам:
- анализ и калибровка макропруденциальных инструментов;
- мониторинг системных рисков и финансовых циклов;
- факторы и риски кредитования;
- влияние макропруденциальной политики и кредитование на реальную экономику;
- киберриски и финансовая стабильность;
- экологические, социальные и управленческие (ESG) риски и финансовая устойчивость.
Долгосрочные вызовы устойчивому экономическому росту
Вызовы устойчивому экономическому росту во все более фрагментированном мире нуждаются в изучении большого спектра факторов.
«Особый фокус Национального банка в сфере исследований по этому направлению будет сконцентрирован на изучении влияния глобальной экономической конъюнктуры, обеспечении долгосрочной конкурентоспособности, а также анализе технологических инноваций, производительности и развитии человеческого капитала, демографических вызовах, новых направлениях, связанных с энергетической безопасностью и климатом.
Цифровизация, новые технологии и искусственный интеллект
Исследование инновационных подходов к экономическому анализу и прогнозированию, а также внедрение современных рыночных технологий призвано трансформировать понимание экономических процессов и методов с помощью обширных данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
По этому направлению особенно актуальны следующие темы:
- инновационные подходы к экономическому анализу и прогнозированию;
- обширные данные для анализа экономической политики;
- искусственный интеллект в деятельности центральных банков;
- регулирование и влияние цифровых средств и рынков.
Более подробная информация о приоритетах исследований НБУ размещена по ссылке.
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