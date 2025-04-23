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23 апреля 2025, 19:06 Читати українською

НБУ обновил приоритетные направления для исследований

Национальный банк Украины актуализировал приоритетные направления для исследований.

Национальный банк Украины актуализировал приоритетные направления для исследований.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОбновленный перечень приоритетов определяет основной фокус исследовательских интересов, актуальных для Национального банка на ближайшую перспективу.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обновленный перечень приоритетов определяет основной фокус исследовательских интересов, актуальных для Национального банка на ближайшую перспективу.

«Качественные экономические исследования всемерно способствуют принятию эффективных и обоснованных решений по политике центрального банка, поэтому Национальный банк активно способствует развитию современного экономического мнения», — говорится в сообщении.

НБУ приглашает также внешних экспертов, исследователей, теоретиков и практиков проводить исследования по приоритетным для Нацбанка направлениям.

Монетарная политика и макроэкономическая стабильность

В условиях высокой неопределенности и внешних шоков, обусловленных полномасштабным вторжением России, большой потребностью для эффективной монетарной политики и обеспечения макроэкономической стабильности является изучение интегрированного подхода политики и использования микса инструментов центрального банка, разработка высокочастотных индикаторов для оперативного принятия решений, проведения сценарного анализа и обеспечения эффективной.

По этому направлению особенно актуальны следующие темы:

  • эволюция трансмиссионного механизма монетарной политики;
  • углубленное макроэкономическое моделирование и прогнозирование;
  • инфляционные ожидания, доверие к центральному банку и эффективная коммуникация;
  • взаимодействие фискальной и монетарной политики;
  • глобальные экономические циклы и трансмиссия внешних шоков

Финансовая стабильность и развитие кредитования

Банковская система Украины устойчива, ликвидна, хорошо капитализирована и прибыльна, непрерывно выполняет свои функции, поддерживает государство и реальный сектор в условиях войны.

В то же время, для обеспечения финансовой стабильности и развития кредитования в долгосрочной перспективе с учетом возможности актуализации различных рисков и сценариев, а также в рамках евроинтеграционного процесса Украины Национальный банк поощряет исследования по следующим вопросам:

  • анализ и калибровка макропруденциальных инструментов;
  • мониторинг системных рисков и финансовых циклов;
  • факторы и риски кредитования;
  • влияние макропруденциальной политики и кредитование на реальную экономику;
  • киберриски и финансовая стабильность;
  • экологические, социальные и управленческие (ESG) риски и финансовая устойчивость.

Долгосрочные вызовы устойчивому экономическому росту

Вызовы устойчивому экономическому росту во все более фрагментированном мире нуждаются в изучении большого спектра факторов.

«Особый фокус Национального банка в сфере исследований по этому направлению будет сконцентрирован на изучении влияния глобальной экономической конъюнктуры, обеспечении долгосрочной конкурентоспособности, а также анализе технологических инноваций, производительности и развитии человеческого капитала, демографических вызовах, новых направлениях, связанных с энергетической безопасностью и климатом.

Цифровизация, новые технологии и искусственный интеллект

Исследование инновационных подходов к экономическому анализу и прогнозированию, а также внедрение современных рыночных технологий призвано трансформировать понимание экономических процессов и методов с помощью обширных данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

По этому направлению особенно актуальны следующие темы:

  • инновационные подходы к экономическому анализу и прогнозированию;
  • обширные данные для анализа экономической политики;
  • искусственный интеллект в деятельности центральных банков;
  • регулирование и влияние цифровых средств и рынков.

Более подробная информация о приоритетах исследований НБУ размещена по ссылке.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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