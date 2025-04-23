НБУ обновил приоритетные направления для исследований

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Обновленный перечень приоритетов определяет основной фокус исследовательских интересов, актуальных для Национального банка на ближайшую перспективу.

«Качественные экономические исследования всемерно способствуют принятию эффективных и обоснованных решений по политике центрального банка, поэтому Национальный банк активно способствует развитию современного экономического мнения», — говорится в сообщении.

НБУ приглашает также внешних экспертов, исследователей, теоретиков и практиков проводить исследования по приоритетным для Нацбанка направлениям.

Монетарная политика и макроэкономическая стабильность

В условиях высокой неопределенности и внешних шоков, обусловленных полномасштабным вторжением России, большой потребностью для эффективной монетарной политики и обеспечения макроэкономической стабильности является изучение интегрированного подхода политики и использования микса инструментов центрального банка, разработка высокочастотных индикаторов для оперативного принятия решений, проведения сценарного анализа и обеспечения эффективной.

По этому направлению особенно актуальны следующие темы:

эволюция трансмиссионного механизма монетарной политики;

углубленное макроэкономическое моделирование и прогнозирование;

инфляционные ожидания, доверие к центральному банку и эффективная коммуникация;

взаимодействие фискальной и монетарной политики;

глобальные экономические циклы и трансмиссия внешних шоков

Финансовая стабильность и развитие кредитования

Банковская система Украины устойчива, ликвидна, хорошо капитализирована и прибыльна, непрерывно выполняет свои функции, поддерживает государство и реальный сектор в условиях войны.

В то же время, для обеспечения финансовой стабильности и развития кредитования в долгосрочной перспективе с учетом возможности актуализации различных рисков и сценариев, а также в рамках евроинтеграционного процесса Украины Национальный банк поощряет исследования по следующим вопросам:

анализ и калибровка макропруденциальных инструментов;

мониторинг системных рисков и финансовых циклов;

факторы и риски кредитования;

влияние макропруденциальной политики и кредитование на реальную экономику;

киберриски и финансовая стабильность;

экологические, социальные и управленческие (ESG) риски и финансовая устойчивость.

Долгосрочные вызовы устойчивому экономическому росту

Вызовы устойчивому экономическому росту во все более фрагментированном мире нуждаются в изучении большого спектра факторов.

«Особый фокус Национального банка в сфере исследований по этому направлению будет сконцентрирован на изучении влияния глобальной экономической конъюнктуры, обеспечении долгосрочной конкурентоспособности, а также анализе технологических инноваций, производительности и развитии человеческого капитала, демографических вызовах, новых направлениях, связанных с энергетической безопасностью и климатом.

Цифровизация, новые технологии и искусственный интеллект

Исследование инновационных подходов к экономическому анализу и прогнозированию, а также внедрение современных рыночных технологий призвано трансформировать понимание экономических процессов и методов с помощью обширных данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

По этому направлению особенно актуальны следующие темы:

инновационные подходы к экономическому анализу и прогнозированию;

обширные данные для анализа экономической политики;

искусственный интеллект в деятельности центральных банков;

регулирование и влияние цифровых средств и рынков.

Более подробная информация о приоритетах исследований НБУ размещена по ссылке.