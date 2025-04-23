OpenAI проявил интерес к покупке браузера Chrome

Разработчик чат-бота ChatGPT, компания OpenAI, готова купить браузер Google Chrome в случае, если федеральный суд США обяжет Google продать его. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Руководитель OpenAI Ник Терли, вызванный Министерством юстиции США для предоставления показаний, заявил во время судебного слушания 22 апреля 2025 года, что приобретение Chrome могло бы значительно улучшить продукты компании. По его словам, хотя ChatGPT уже имеет расширение для Chrome, более глубокая интеграция с браузером позволила бы создать более качественный пользовательский опыт.

Трудности с Android и конкуренция

Терли отметил, что OpenAI удалось договориться об интеграции ChatGPT с iPhone от Apple, но переговоры с производителями Android-смартфонов, в том числе с Samsung, не принесли значительных результатов. Google, со своей стороны, заключил соглашение с Samsung в январе 2025 года о предварительной установке своего ИИ-приложения Gemini на телефоны компании, что усложняет конкуренцию OpenAI из-за финансового преимущества техногиганта. Хотя сделка Google с Samsung не эксклюзивна, Терли подчеркнул, что стартапу трудно конкурировать с расходами Google.

Опасения по поводу монополии

Терли выразил обеспокоенность тем, что крупные игроки, такие как Google, могут ограничивать доступ OpenAI к рынку, контролируя браузеры и поисковые системы, влияющие на выбор пользователей. Он отметил, что подобные действия крупных компаний угрожают свободе конкуренции и развитию инноваций.

Позиция Google

Google утверждает, что принудительная продажа Chrome повредит потребителям и подорвет технологическое лидерство США. Компания планирует обжаловать решение суда о признании ее монополистом в сфере поиска, вынесенное в августе 2024 года, и считает предложение Министерства юстиции чрезмерным.