Доллар США укрепляется на фоне смягчения политики Трампа

Курс доллара США вырос в среду, продолжая резкое возобновление после заявлений президента Дональда Трампа об отказе от критики главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и ослаблении торгового напряжения с Китаем. Об этом пишет Reuters.

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Рост индекса доллара

Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к шести основным валютам, поднялся на 0,3% до отметки 98,960. Это произошло после того, как накануне доллар отскочил от трехлетнего минимума, зафиксированного в начале торгов во вторник.

Трамп меняет тон по ФРС

Доллар получил поддержку после того, как Трамп во вторник заявил в Овальном кабинете, что не намерен увольнять Пауэлла, хотя и призвал его активнее снижать процентные ставки. «Я бы хотел, чтобы он был более инициативен в вопросе снижения ставок», — отметил президент. Ранее Трамп угрожал заменить главу ФРС, что вызвало беспокойство по поводу независимости центробанка — ключевого фактора привлекательности доллара как резервной валюты.

Прогресс в торговых переговорах

Трамп выразил оптимизм по поводу возможных переговоров с Китаем, намекнув на «существенное» снижение пошлин в случае заключения соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что нынешняя ситуация с тарифами «неустойчива» и деэскалация возможна в ближайшее время. Аналитики ING отмечают, что доллар остается чувствительным к новостям о торговле и независимости ФРС, демонстрируя более высокую зависимость от таких событий, чем другие валюты G10.

Евро теряет позиции

Курс EUR/USD снизился на 0,3% до 1,1394, откатившись от трехлетнего максимума, достигнутого ранее. Давление на евро усилили слабые экономические данные из Германии: предыдущий композитный индекс PMI от S&P Global в апреле упал до 49,7 из 51,3 в марте, опустившись ниже 50,0, что сигнализирует о сокращении деловой активности. Аналитики ING подчеркивают, что слабые показатели могут усилить ожидание мягкой политики ЕЦБ, но курс EUR/USD в значительной степени зависит от динамики доллара.