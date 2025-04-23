Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — март этого года составил 712,6 млрд грн. Это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выдачи наличных из касс банков за этот период увеличились меньшими темпами (на 8,4%) и составили 703,5 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.
Объем поступлений наличных денег в кассы банков с начала года вырос до 712 млрд грн
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Чем обусловлен рост
Увеличение объемов наличных денег обусловлено ростом экономической активности, которому способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, стабилизация энергообеспечения.
Традиционно в первом квартале 2025 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):
- операций клиентов с использованием платежных карт — 86,1%;
- приобретение иностранной валюты у клиентов — 3,8%;
- подкрепление операторов почтовой связи — 3,4%.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка — 29,3%;
- операции клиентов с использованием платежных карт — 22,4%;
- поступления от продаж иностранной валюты — 20,5%;
- выручка от всех видов услуг — 13,3%.
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