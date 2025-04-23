ЕС обещает лучшие условия торговли для Украины, чем были до 2022 года

Украинское правительство совместно с Еврокомиссией работают над тем, чтобы принять новые компромиссные условия торговли после 5 июня. В противном случае, «по умолчанию» возобновится действие положений Соглашения об ассоциации, рискующее существенно сократить украинский экспорт в ЕС, сообщает «Европейская правда».

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Потери для украинской экономики в таком случае оцениваются в $1,5 млрд или почти в 4% от общего объема экспорта, согласно исследованиям Вероники Мовчан (Институт экономических исследований) и Рикардо Джуччи (Berlin Economics).

Однако Еврокомиссия твердо поддерживает сохранение и улучшение торгового режима.

В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 9 апреля заверила, что новые параметры торговли между Украиной и ЕС будут лучше, чем действовавшие до 2022 года.

Как отмечается, достичь этого планируется путем пересмотра действующего режима свободной торговли — в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации.

Украинская сторона отмечает: формат будущей договоренности — не принципиальный. Главное — сохранить и усилить доступ украинских товаров к европейскому рынку.

«Для нас не имеет особого значения, под каким переплетом будет прописан будущий торговый режим между Украиной и ЕС. Будут ли это автономные преференции, как было до сих пор, или режим свободной торговли, расширенный в соответствии со ст. 29 — для нас принципиальный результат, а не «шашечки», — заявили в правительстве.

Напомним

13 мая 2024 года Совет Е С после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год — до 5 июня 2025 года.

Относительно дальнейшего формата торговых отношений Украины с Евросоюзом были установлены предварительные договоренности, что условия беспошлинной торговли будут интегрированы в Соглашение об ассоциации с ЕС.

В феврале 2025 года первая вицепремьер Юлия Свириденко на совместном заседании Еврокомиссии и Кабинета министров Украины заявила, что первая задача Украины в 2025 году — это завершить консультации по либерализации торговли с ЕС в соответствии со ст. 29 Соглашения об ассоциации.