Курс валют на 23 апреля: евро в банках потерял 15 копеек, а доллар прибавил 10 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара прибавил в покупке 10 копеек, а в продаже 7 копеек. Евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже 3 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 4 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 25 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,67 грн. Евро покупают за 47,05 грн., а продают за 47,97 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,24−41,38, евро — 47,30−47,73 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,60−41,63 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,36−47,39 грн/евро.

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