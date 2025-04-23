За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 944 270 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 апреля: 1210 российских оккупантов, 8 танков и 138 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около/ about 944270 (+1210) человек / persons,
- танков — 10691 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 22307 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 26774 (+85) ед,
- РСЗО — 1368 (+1) ед,
- средства ПВО — 1141 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33526 (+138),
- крылатые ракеты — 3148 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 45621 (+163) ед,
- специальная техника — 3860 (+1)
Источник: Минфин
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