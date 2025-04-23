22 апреля цена первой криптовалюты преодолела отметку $90 000, достигнув уровней начала марта. По состоянию на вечер цена первой криптовалюты достигла $90 544, по данным Coinmarketcap. За сутки актив подорожал на 2,3%.
Курс биткоина превысил $90 000 впервые с начала марта
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Рост биткоина
Ранее 22 апреля аналитики отмечали для Cointelegraph, что на уровне $90 тыс. цена BTC встретила серьезное сопротивление. Давление продавцов препятствовало росту курса, но в итоге монета преодолела важную психологическую отметку.
По словам главы исследовательского отдела CryptoQuant Хулио Морено, следующим испытанием для быков может стать диапазон $91−92 тыс.
В CoinDesk также отмечают, что ключевые уровни технического сопротивления все еще впереди, биткоин находится чуть ниже нескольких критических отметок. Это $91 565 — средняя стоимость покупки биткоинов в 2025 году, и $92 385 — реальная цена покупки биткоина краткосрочным держателем (менее шести месяцев).
Исторически сложилось так, что биткоин, как правило, выходит на устойчивый бычий рынок, когда торгуется выше этих ключевых технических уровней, говорится в сообщении.
На фоне роста курса за последние четыре часа трейдеры, открывшие короткие позиции против биткоина, совокупно потеряли более $56 млн из-за принудительных ликвидаций, по данным Coinglass.
Другие крупные криптовалюты показали рост вслед за биткоином. Общая капитализация крипторынка выросла до $2,81 трлн, прибавив за сутки 2,7%. Ethereum (ETH) подорожал на 1,9%, до $1,64 тыс., Dogecoin (DOGE) вырос на 5%, Solana (SOL) — на 4%.
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