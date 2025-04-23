В Эстонии прекращают выплаты украинским беженцам на аренду жилья

В столице Эстонии Таллинне с мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировали расходы на жилье и услуги перевода для получивших временную защиту украинских беженцев. Об этом пишет ERR.

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Что известно

Ранее украинские беженцы могли получить одноразовую компенсацию на покрытие аренды, чтобы самостоятельно найти постоянное жилье в Эстонии.

«Поддержка не исчезает, а становится более целевой и стабильной», — заявила руководительница отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

По ее словам, Эстония постепенно возвращается в привычный порядок, по которому помощь оказывается прежде всего тем, кто подает заявление на международную или временную защиту, не имеет поддержки в стране и проживает в государственных центрах размещения на время рассмотрения дела.

Она добавила, что после Таллинна Департамент социального страхования рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными общинами, чтобы обеспечить единый подход к назначению пособий по всей стране.

Это также позволит гарантировать, что поддержка, оказываемая украинскими беженцами, не будет зависеть от места их проживания, а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения.

С начала действия этой программы в июне 2022 года и до апреля 2025 года эту компенсацию получили около 11 000 семей украинских беженцев, в том числе в 2024 году — 1710 домохозяйств, из которых 62% воспользовались поддержкой в Таллинне.

Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.