Фонд поддержки энергетики за три года собрал 1,2 млрд евро помощи

Фонд поддержки энергетики Украины, созданный в апреле 2022 года, за три года аккумулировал 1,2 млрд евро помощи от 33 доноров из 22 стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

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Фонд помог со снабжением более 150 тысячами единиц энергетического оборудования, которое поступило примерно 70 украинским компаниям во всех регионах.

Наибольшее внимание уделяется поставкам трансформаторов, генераторов, кабельной продукции, автотехники и других критически важных ресурсов, необходимых для оперативного восстановления электроснабжения.

Первой страной, присоединившейся к Фонду, стала Дания с вкладом в 500 тысяч евро. В настоящее время к нему присоединились уже 33 донора из 22 стран, среди которых государства, международные организации, частные компании и корпорации.

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Галущенко поблагодарил партнеров из Энергетического Сообщества, Европейской Комиссии и лично Кадри Симсон за поддержку и последовательность развития этой инициативы.

Министр также подчеркнул необходимость сохранять темп и наращивать взносы, чтобы украинская энергосистема смогла выстоять следующую зиму.

Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.