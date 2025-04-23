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23 апреля 2025, 11:45 Читати українською

Цена Биткоина растет — покупать или подождать

В последние дни цена Биткоина вновь оказалась в центре внимания финансовых аналитиков и инвесторов, взлетев до $90,000. После падения ведущей криптовалюты в начале апреля до $75,000 потребовалось две недели для восстановления ее стоимости. На фоне таких колебаний многие участники рынка цифровых активов задаются вопросом: купить Биткоин сейчас, или подождать коррекции?

В последние дни цена Биткоина вновь оказалась в центре внимания финансовых аналитиков и инвесторов, взлетев до $90,000.

Среди основных факторов, повлиявших на рост стоимости BTC, можно обозначить: продолжающиеся нападки Трампа на главу ФРС Джерома Пауэлла, что отрицательно влияет на фондовый рынок и увеличивает объемы вложений в криптоактивы, массовые одобрения интеграции цифровых валют в традиционные финансовые системы и открытие биржевых фондов (ETF) на основе Биткоина, что делает его доступным практически для каждого.

Существенное влияние на увеличение количества желающих купить растущий в цене Биткоин оказывают и позитивные прогнозы аналитиков, утверждающих, что к концу 2025 года он будет продаваться по цене от $100,000 до $250,000! Тем не менее, нужно помнить, что рынок криптовалют по-прежнему остается крайне волатильным, их стоимость может резко меняться как в сторону роста, так и падения. Ключевым фактором успеха здесь становиться инвестиционная стратегия, ориентированная на долгосрочную перспективу и диверсификацию рисков.

Многие инвесторы с этой целью ищут проекты, которые не только имеют потенциал роста синхронно с Биткоином, но и дают возможность получить дополнительный доход. BTC BULL Token — один из таких инструментов.

BTC BULL Token — инновационный криптовалютный проект, ориентированный на рост стоимости Биткоина

Этот криптопроект сочетает в себе концепцию инвестиционных инструментов и мем-коинов, позволяя получать пассивный доход в ходе роста цены BTC. В настоящее время проходит выгодная предпродажа токенов проекта $BTCBULL.

Особенности BTC BULL Token:

  • Аирдропы в BTC. При достижении определенных ценовых уровней держатели внутренних токенов проекта бесплатно получают Биткоины. Например, при прорыве отметок $150,000, $200,000 и $250,000 произойдет распределение ведущей криптовалюты среди владельцев $BTCBULL, пропорционально их вкладу в пресейл.

  • Стейкинг с капитализацией накопленного дохода. Участникам проекта доступна блокировка токенов с привлекательной годовой доходностью. Причем проценты начисляются с определенной периодичностью, а затем автоматически реинвестируются.

  • Прозрачная токемоника. Всего будет выпущен 21 миллиард токенов, которые будут распределены для аирдропов, сжигания, ликвидности, маркетинга и стейкинга.

  • Сжигание монет. Каждый раз, как цена Биткоина будет увеличиваться на $25,000, будет уничтожаться определенный процент токенов $BTCBULL. Благодаря сжиганию планируется обеспечивать рост стоимости внутренней валюты проекта.

  • Интеграция с анонимным кошельком Best Wallet. Для обеспечения безопасности хранения цифровых монет и удобства клиентов, BTC BULL Token был интегрирован с криптокошельком Best Wallet (который также используется и для распределения аирдропов).

ПЕРЕЙТИ К ПРЕДПРОДАЖЕ BTCBULL

Заключение

Так стоит покупать Биткоин сегодня? Ответ на данный вопрос неоднозначен. С одной стороны, при положительном исходе, текущая фаза может оказаться началом нового долгосрочного бычьего тренда. С другой — нельзя исключать и краткосрочные значительные коррекции, в ходе которых можно будет зайти на рынок по выгодной цене.

Многое зависит от торговой стратегии инвестора: при долгосрочном удерживании активов покупка BTC даже по текущей цене может быть оправдана. При использовании краткосрочных спекуляций лучше быть осторожным.

В целом, в этом году рынок криптовалют демонстрирует весьма активный рост, привлекая миллионы новых участников. Сейчас — отличное время для формирования стратегий и изучения новых возможностей, поиска перспективных проектов, способных принести значительные прибыли в условиях будущей криптовесны. Отметим, что BTC BULL Token — инвестиционный инструмент, который поможет заработать именно на росте цены Биткоина.

Источник: Минфин
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