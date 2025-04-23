Национальный банк Украины установил на 23 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5185 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 14 копеек.
Официальный курс: Нацбанк понизил курс гривны на 14 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 23 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,71 грн (на 22 апреля курс был установлен на уровне 47,76 грн). Европейская валюта подешевела на 5 копеек.
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Источник: Минфин
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