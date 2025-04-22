К закрытию межбанка курс доллара вырос на 21 копейку в покупке и продаже. Евро выросло на 14 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 22 апреля: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 22 апреля
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Закрытие 22 апреля
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Изменения
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41,39/41,42
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41,60/41,63
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21 /21
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47,61/47,63
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47,75/47,77
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14/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,60 грн. Евро покупают за 47,20 грн., а продают за 48,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,20−41,34, евро — 47,55−47,80 грн.
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Источник: Минфин
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