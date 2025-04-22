Украинские акции в Варшаве растут на фоне переговоров о возможном прекращении огня

Во вторник в 12:15 по киевскому времени индекс украинских акций WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже продемонстрировал значительный рост на 5,67%, достигнув отметки в 548,51 пункта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Такой рост произошел после двухдневного перерыва в торгах, связанного с Пасхой.

Отмечается, что на динамику индекса влияет предстоящая встреча в Лондоне, которая запланирована на среду, где представители США, Украины и Европейского Союза обсудят условия возможного прекращения огня и заключения мирного соглашения между Украиной и россией.

Согласно данным WSE, курс акций Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами во вторник подскочил на 18,49%, Milkiland — на 11,54%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 6,30% и 4,78%, KSG-A «Астарты» (все акции входят в индексную корзину) — на 3,94%.

Акции крупнейшего украинского производителя масла — агрохолдинга «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малого free-float, подорожали на 2,42%.

Динамика украинских акций на WSE во вторник лучше динамики всего польского рынка: индекс WIG прибавил с начала дня 1,06%, а WIG20 — 0,15%.

В то же время, на Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП утром во вторник упал на 6,02%, а горнорудной компании Ferrexpo — на 0,59%.

Что касается еврооблигаций, то их котировки за последний день увеличились еще на 0,7−1,9%: облигации-2029 котируются около 62,5% от номинала, облигации-2036 — 49,1%, тогда как ВВП-варранты подорожали на 1,3% — до 69,9% от условий.

Накануне участники рынка оптимистично отреагировали на воскресный пост президента США Дональда Трампа, в котором он выразил надежду, что Украина и Россия заключат соглашение уже на этой неделе.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.