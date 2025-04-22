На строительстве Подольского моста в Киеве разворовали не менее 153 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ разоблачили трех человек в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. Среди фигурантов — служащие коммунального предприятия, отвечающие за строительство дорожно-транспортных сооружений столицы. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с представителями нескольких коммерческих компаний при строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр наладили закупку нейлоновых сеток по значительно завышенным ценам.

В частности, компании из Чехии и Объединенных Арабских Эмиратов закупали на заводе в Турции одну сетку за $110, а затем импортировали ее в Украину и продавали коммунальному предприятию в 6 раз дороже, о чем свидетельствуют таможенные документы.

Таким образом, с 2017 по 2021 годы подозреваемые нанесли более 153 млн грн ущерба бюджету. Это также подтверждают проводимые судебные экспертизы.

В настоящее время трем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.