С 22 апреля 2025 года на пункте пропуска «Шегини», который находится во Львовской области, начались ремонтно-реконструкционные работы. Поэтому будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
На пункте пропуска «Шегини» возможны очереди из-за временных ограничений для легковых авто
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В частности, одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей. Работы продлятся ориентировочно до 10 мая.
Украинцам рекомендуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска:
- Рава-Русская,
- Грушев,
- Угринов,
- Смельница,
- Нижанковичи.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии