На пункте пропуска «Шегини» возможны очереди из-за временных ограничений для легковых авто

С 22 апреля 2025 года на пункте пропуска «Шегини», который находится во Львовской области, начались ремонтно-реконструкционные работы. Поэтому будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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В частности, одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей. Работы продлятся ориентировочно до 10 мая.

Украинцам рекомендуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска:

Рава-Русская,

Грушев,

Угринов,

Смельница,

Нижанковичи.