NovaPay наращивает объемы переводов в 2025 году

Международный финансовый сервис NovaPay, принадлежащий группе компаний NOVA, в первом квартале 2025 обработал 106 миллионов переводов, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Рост транзакций и вклад в бюджет

За январь-март 2025 года через платформу NovaPay прошли транзакции на сумму почти 83 миллиарда гривен, что на 25% больше, чем в прошлом. В то же время отчисления в государственный бюджет выросли на 23%, достигнув 408 миллионов гривен.

Поддержка экономики и новые продукты

Генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко подчеркнул, что компания активно развивает имеющиеся продукты, внедряет новые сервисы и расширяет клиентскую базу. «Наши усилия направлены на поддержание экономической стабильности Украины, выполнение обязательств перед государством и укрепление финансовой системы», — отметил он. По данным пресс-службы, общий вклад компании в поддержку страны составил 138,1 миллионов гривен.