Международный финансовый сервис NovaPay, принадлежащий группе компаний NOVA, в первом квартале 2025 обработал 106 миллионов переводов, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
NovaPay наращивает объемы переводов в 2025 году
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Рост транзакций и вклад в бюджет
За январь-март 2025 года через платформу NovaPay прошли транзакции на сумму почти 83 миллиарда гривен, что на 25% больше, чем в прошлом. В то же время отчисления в государственный бюджет выросли на 23%, достигнув 408 миллионов гривен.
Поддержка экономики и новые продукты
Генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко подчеркнул, что компания активно развивает имеющиеся продукты, внедряет новые сервисы и расширяет клиентскую базу. «Наши усилия направлены на поддержание экономической стабильности Украины, выполнение обязательств перед государством и укрепление финансовой системы», — отметил он. По данным пресс-службы, общий вклад компании в поддержку страны составил 138,1 миллионов гривен.
Комментарии - 4
Крім цього, якби ВСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ банки України, при внесенні БУДЬ-ЯКИХ змін до тарифів попереджають завчасно клієнтів і роблять зноску, що якщо не згодні з новими умовами — прохання закрити всі рахунки до такої то дати.
Ем, так не користуйся їх послугами, користуйся послугами інших банків, в чому твоя проблема)))
чи нова пошта винні, що вони добре роблять свою роботу і хочуть добре на цьому заробляти, бо якомусь torn-у хочеться користуватися якісними послугами за три копійки?))
«За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%»
Так перейди до цих провідних банків і користуйся їх послугами, в чому проблема? чи тебе новапей в заручниках тримають?))
Якби все просто, не хочеш їсти в такому ресторані - йди в інший, не подобаються тарифи банку — є інші банки :)