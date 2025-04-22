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22 апреля 2025, 14:25 Читати українською

NovaPay наращивает объемы переводов в 2025 году

Международный финансовый сервис NovaPay, принадлежащий группе компаний NOVA, в первом квартале 2025 обработал 106 миллионов переводов, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Международный финансовый сервис NovaPay, принадлежащий группе компаний NOVA, в первом квартале 2025 обработал 106 миллионов переводов, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

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Рост транзакций и вклад в бюджет

За январь-март 2025 года через платформу NovaPay прошли транзакции на сумму почти 83 миллиарда гривен, что на 25% больше, чем в прошлом. В то же время отчисления в государственный бюджет выросли на 23%, достигнув 408 миллионов гривен.

Поддержка экономики и новые продукты

Генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко подчеркнул, что компания активно развивает имеющиеся продукты, внедряет новые сервисы и расширяет клиентскую базу. «Наши усилия направлены на поддержание экономической стабильности Украины, выполнение обязательств перед государством и укрепление финансовой системы», — отметил он. По данным пресс-службы, общий вклад компании в поддержку страны составил 138,1 миллионов гривен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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torn
torn
22 апреля 2025, 14:56
#
Компанія Нова Пошта (NovaPay) безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
Я_ __
Я_ __
22 апреля 2025, 15:06
#
А хто тобі не дає закрити в новапей фоп свій і перейти до іншого банку, де тебе влаштовуватимуть умови?

Крім цього, якби ВСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ банки України, при внесенні БУДЬ-ЯКИХ змін до тарифів попереджають завчасно клієнтів і роблять зноску, що якщо не згодні з новими умовами — прохання закрити всі рахунки до такої то дати.
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Я_ __
Я_ __
22 апреля 2025, 15:08
#
«приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати»

Ем, так не користуйся їх послугами, користуйся послугами інших банків, в чому твоя проблема)))

чи нова пошта винні, що вони добре роблять свою роботу і хочуть добре на цьому заробляти, бо якомусь torn-у хочеться користуватися якісними послугами за три копійки?))

«За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%»

Так перейди до цих провідних банків і користуйся їх послугами, в чому проблема? чи тебе новапей в заручниках тримають?))
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Я_ __
Я_ __
22 апреля 2025, 15:12
#
Я уявляю як ти в ресторанах їси, ти напевно прийшов, поїв, в тебе запитують чи все сподобалося, сервіс, страви, ти кажеш що все «смачно і дуже добре», потім тобі дають рахунок і ти кричиш на весь зал, що цей ресторан, користуючись своїм монопольним становищем, оскільки це єдиний ресторан в районі, і тільки тут так смачно готують, здирає такі ціни з відвідувачів))

Якби все просто, не хочеш їсти в такому ресторані - йди в інший, не подобаються тарифи банку — є інші банки :)
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