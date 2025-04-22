Цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза

В апреле 2024 года цена тонны экспорта украинской аграрной продукции составила $315, а в апреле этого года увеличилась до $443. Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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«Это удалось сделать за счет увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью. В частности, биоэтанола», — отметил он.

Коваль заявил, что средние цены также выросли на топ-5 продуктов экспорта в расчете на тонну:

⁠подсолнечное масло — $1 174, что на 37,8% больше чем в 2024 году ($852);

кукуруза — $217, что на 27,1% больше средней цены 2024 года ($171);

пшеница — $231, что на 27,4% больше средней цены 2024 года ($181);

мясо птицы — $2 385, что на 11,2% больше средней цены 2024 года ($2 145);

⁠соевые бобы — $409, что на 4,3% больше средней цены 2024 года ($392).

В целом с начала года экспорт аграрной продукции из Украины составил $1,1 млрд. или 2,5 млн тонн.