В апреле 2024 года цена тонны экспорта украинской аграрной продукции составила $315, а в апреле этого года увеличилась до $443. Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза
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«Это удалось сделать за счет увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью. В частности, биоэтанола», — отметил он.
Коваль заявил, что средние цены также выросли на топ-5 продуктов экспорта в расчете на тонну:
- подсолнечное масло — $1 174, что на 37,8% больше чем в 2024 году ($852);
- кукуруза — $217, что на 27,1% больше средней цены 2024 года ($171);
- пшеница — $231, что на 27,4% больше средней цены 2024 года ($181);
- мясо птицы — $2 385, что на 11,2% больше средней цены 2024 года ($2 145);
- соевые бобы — $409, что на 4,3% больше средней цены 2024 года ($392).
В целом с начала года экспорт аграрной продукции из Украины составил $1,1 млрд. или 2,5 млн тонн.
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Источник: Минфин
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