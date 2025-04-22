Курс валют на 22 апреля: евро в банках прибавил еще 10 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара потерял в покупке 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро в покупке и продаже прибавил 10 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,97−41,60 грн. Евро покупают за 47,00 грн, а продают за 48,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,00−41,11, евро — 47,30−47,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,39−41,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,61−47,63 грн/евро.

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