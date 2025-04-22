За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 943 060 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 апреля: 1130 российских оккупантов, 4 танка и 118 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 943060 (+1130) человек,
- танков — 10683 (+4) ед,
- боевых бронированных маши — 22296 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 26689 (+26) ед,
- РСЗО — 1367 (+0) ед,
- средства ПВО — 1140 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33388 (+118),
- крылатые ракеты — 3148 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 45458 (+134) ед,
- специальная техника — 3859 (+0)
Источник: Минфин
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